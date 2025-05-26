Рик Карлайл: «Тяжелое поражение»

Главный тренер «Пэйсерс» отдал должное соперникам после 3-го матча.

«Никс» отыграли 20-очковое отставание и победили – 106:100.

«Плохо закрыли третью четверть и недостаточно хорошо начали четвертую.

В итоге игра пошла на качелях, а в решающие моменты они действовали четко, а мы – нет. Так что отдаю им должное: они сражались изо всех сил и выстояли. У нас было хорошее преимущество в третьей четверти, но мы не смогли ни грамотно атаковать, ни избежать ошибок.

Это тяжелое поражение. Завтра разберем игру – у нас много моментов, которые можно исправить», – заявил Карлайл .