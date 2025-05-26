Рик Карлайл: «Тяжелое поражение»
Главный тренер «Пэйсерс» отдал должное соперникам после 3-го матча.
«Никс» отыграли 20-очковое отставание и победили – 106:100.
«Плохо закрыли третью четверть и недостаточно хорошо начали четвертую.
В итоге игра пошла на качелях, а в решающие моменты они действовали четко, а мы – нет. Так что отдаю им должное: они сражались изо всех сил и выстояли. У нас было хорошее преимущество в третьей четверти, но мы не смогли ни грамотно атаковать, ни избежать ошибок.
Это тяжелое поражение. Завтра разберем игру – у нас много моментов, которые можно исправить», – заявил Карлайл.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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