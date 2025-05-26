Парковка в Индианаполисе подняла цену в 5 раз для болельщиков «Никс»
Шутливый знак появился на парковке неподалеку от арены Gainbridge.
Владельцы парковки объявили, что болельщикам из Нью-Йорка придется платить в 5 раз больше (100 долларов), чем местным.
«Никс» выиграли в гостях у «Индианы» – 106:100.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети журналистки Кайлы Расселл
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