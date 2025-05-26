Парковка в Индианаполисе подняла цену в 5 раз для болельщиков «Никс»

Шутливый знак появился на парковке неподалеку от арены Gainbridge.

Владельцы парковки объявили, что болельщикам из Нью-Йорка придется платить в 5 раз больше (100 долларов), чем местным.

«Никс» выиграли в гостях у «Индианы» – 106:100.