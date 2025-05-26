1

Джейлен Брансон: «У нас отличная команда с отличной химией»

Лидер «Никс» рассказал, за счет чего команда отыграла 20 очков в 3-м матче.

«Нью-Йорк» победил «Индиану» в финале Востока – 106:100.

Сам Брансон большую часть четвертой четверти просидел на скамейке из-за перебора персональных замечаний.

«Это фундамент нашей команды. У нас отличная команда с отличной химией. Наш фундамент – сплоченность. Было тяжело наблюдать со стороны, но у меня абсолютная вера в этих ребят. И сегодня они это доказали. 

Несколько человек нас мотивировали. Пи Джей Такер, конечно же, Тибс (главный тренер Том Тибодо), мой отец (ассистент тренера Рик Брансон) – все поддерживали, говорили: «Продолжайте бороться, не сдавайтесь». И мы так и сделали. 

Что бы ни говорили посторонние, мы все друзья в раздевалке», – заявил Брансон. 

За 30 минут на паркете Брансон набрал 23 очка, 6 из 18 с игры.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?804 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
logoИндиана
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Тибодо: «Все вместе старались найти для Таунса открытые броски»
4сегодня, 03:47
«Индиана» совершила рывок 13:0 и повела в 3-м матче с разницей «+20»
сегодня, 03:40Видео
Главные новости
«Сакраменто» оценит возможность обмена Демара Дерозана
6сегодня, 19:59
НБА. Финал Западной конференции. «Миннесота» проведет второй домашний матч с «Оклахомой»
17сегодня, 19:47
Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой
сегодня, 19:15
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в 1-й игре серии
33сегодня, 18:56
Серхио Юль объявил о завершении выступления за сборную Испании
1сегодня, 18:51Фото
Йонас Валанчюнас о приходе в Евролигу в ближайшее время: «Да. Возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу»
сегодня, 18:22
В НБА ожидают перехода Криса Пола в другой клуб
4сегодня, 18:08
Кейтлин Кларк пропустит минимум 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса
сегодня, 17:09
Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»
10сегодня, 16:48
«Кливленд» рискует лишиться Тая Джерома и Сэма Меррилла
10сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джимми Батлера напугали бутафорской змеей во время карточного фокуса
8 минут назадВидео
Андрей Ведищев: «Сегодня соперник играл с большей энергией. Мы начали только в последние 20 минут»
27 минут назад
Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»
40 минут назад
Чемпионат Франции. 1/4 финала. 22 очка Максима Салаша помогли «Бурку» разгромить «Шоле» в 1-м матче серии
50 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Габриэлем Лундбергом
55 минут назад
Клаудио Колдебелла стал генменеджером «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 20:10Фото
Финансист из университета Индианы: «Кейтлин Кларк может принести лиге более миллиарда долларов в 2025 году»
сегодня, 19:35
Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью» в 1-х матчах серий
1сегодня, 19:05
Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»
сегодня, 19:00
«Хапоэль Тель-Авив» присоединился к числу претендентов на Элайджу Брайанта
сегодня, 18:40