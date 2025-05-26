Джейлен Брансон: «У нас отличная команда с отличной химией»

Лидер «Никс» рассказал, за счет чего команда отыграла 20 очков в 3-м матче.

«Нью-Йорк » победил «Индиану» в финале Востока – 106:100.

Сам Брансон большую часть четвертой четверти просидел на скамейке из-за перебора персональных замечаний.

«Это фундамент нашей команды. У нас отличная команда с отличной химией. Наш фундамент – сплоченность. Было тяжело наблюдать со стороны, но у меня абсолютная вера в этих ребят. И сегодня они это доказали.

Несколько человек нас мотивировали. Пи Джей Такер, конечно же, Тибс (главный тренер Том Тибодо), мой отец (ассистент тренера Рик Брансон) – все поддерживали, говорили: «Продолжайте бороться, не сдавайтесь». И мы так и сделали.

Что бы ни говорили посторонние, мы все друзья в раздевалке», – заявил Брансон.

За 30 минут на паркете Брансон набрал 23 очка, 6 из 18 с игры.