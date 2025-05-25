Шакил Маккиссик: «Возможно, этим летом удастся спокойно завершить карьеру»
Шакил Маккиссик заявил, что всерьез думает о завершении карьеры.
«Возможно, этим летом удастся спокойно завершить карьеру. Посмотрим.
Мне кажется, что я способен провести еще три сильных сезона, три крепких сезона, но я не хочу быть одним из тех парней, которые ждут следующей главы и не имеют достаточно времени, чтобы сделать то, что хотят сделать в жизни», – сказал 34-летний форвард «Олимпиакоса».
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?807 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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