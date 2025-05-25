«Олимпиакос» и Тайсон Уорд подпишут контракт на два года

Тайсон Уорд продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

Американский атакующий защитник станет первым приобретением греческой команды на следующий сезон. Стороны заключили соглашение на два года.

Уорд перейдет из «Парижа », за который в нынешнем сезоне Евролиги набирал в среднем 11,0 очка, 4,9 подбора и 1,3 передачи за матч.