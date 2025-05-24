Ожидается, что Мозес Райт перейдет в «Жальгирис»
Мозес Райт близок к заключению соглашения с «Жальгирисом».
Переговоры между литовским клубом и центровым «Олимпиакоса» достигли финальной стадии, сообщает Basketnews.lt.
В этом сезоне Евролиги Райт в среднем проводит на площадке 12 минут, набирая 5,1 очка и 2,5 подбора.
В ноябре Райт выбыл более чем на четыре месяца после того, как у него диагностировали респираторную инфекцию. Предполагалось, что он пропустит остаток сезона, но он вернулся в строй в марте.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews.lt
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