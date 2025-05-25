Эйжа Уилсон лидирует в «Лас-Вегасе» по всем основным показателям

Эйжа Уилсон – лидер команды по всем показателям.

Центровая «Лас-Вегаса» лидирует в этом сезоне в своей команде во всех основных статистических категориях. Уилсон набирает 22,7 очка, делает 12,7 подбора, 4,0 передачи, 2,3 перехвата и 2,0 блок-шота в среднем за матч.

«Лас-Вегас» занимает 5-е место в Западной конференции с результатом 2-1.