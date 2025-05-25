Эйжа Уилсон лидирует в «Лас-Вегасе» по всем основным показателям
Эйжа Уилсон – лидер команды по всем показателям.
Центровая «Лас-Вегаса» лидирует в этом сезоне в своей команде во всех основных статистических категориях. Уилсон набирает 22,7 очка, делает 12,7 подбора, 4,0 передачи, 2,3 перехвата и 2,0 блок-шота в среднем за матч.
«Лас-Вегас» занимает 5-е место в Западной конференции с результатом 2-1.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?806 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости