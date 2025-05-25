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Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Лос-Анджелес» сыграет с «Чикаго», «Сиэтл» примет «Лас-Вегас» и другие встречи.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Коннектикут

25 мая. 22.00

Лос-Анджелес – Чикаго

26 мая. 1.00

Финикс – Вашингтон

26 мая. 1.00

Сиэтл – Лас-Вегас

26 мая. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?7306 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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