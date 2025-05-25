Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Лос-Анджелес» сыграет с «Чикаго», «Сиэтл» примет «Лас-Вегас» и другие встречи.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Коннектикут
25 мая. 22.00
Лос-Анджелес – Чикаго
26 мая. 1.00
Финикс – Вашингтон
26 мая. 1.00
Сиэтл – Лас-Вегас
26 мая. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?7306 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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