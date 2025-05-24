Женская НБА. «Индиана» Кейтлин Кларк примет действующего чемпиона – «Нью-Йорк», «Даллас» Пейдж Бекерс встретится с «Атлантой» Бриттни Грайнер
Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Нью-Йорк» Сабрины Ионеску встретится с «Индианой» Кейтлин Кларк, «Атланта» Бриттни Грайнер примет «Даллас» Пейдж Бекерс.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Нью-Йорк
24 мая. 20.00
Атланта – Даллас
24 мая. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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