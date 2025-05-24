«Решение за ним». Сани Бечирович сообщил, что «Панатинаикос» сделал предложение Ти Джей Шортсу
«Панатинаикос» заинтересован в приобретении лидера «Парижа».
«Много клубов заинтересованы в Ти Джей Шортсе, не только мы. Это один из тех игроков, которых хотят заполучить все. У нас была возможность представить ему наш план, и мы поговорили, но решение за ним», – сказал спортивный директор «Панатинаикоса» Сани Бечирович.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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