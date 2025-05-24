«Решение за ним». Сани Бечирович сообщил, что «Панатинаикос» сделал предложение Ти Джей Шортсу

«Панатинаикос» заинтересован в приобретении лидера «Парижа».

«Много клубов заинтересованы в Ти Джей Шортсе, не только мы. Это один из тех игроков, которых хотят заполучить все. У нас была возможность представить ему наш план, и мы поговорили, но решение за ним», – сказал спортивный директор «Панатинаикоса » Сани Бечирович.