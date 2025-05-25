Марк Дэйгнолт отвечал на вопросы журналистов под вой болельщиков «Миннесоты»

Фанаты «Вулвс» громко праздновали победу в 3-й игре серии.

«Миннесота » одержала разгромную победу над «Оклахомой» – 143:101. Главный тренер «Тандер» убрал основной состав с паркта уже в концн третьей четверти, а после матча ему пришлось отвечать на вопросы журналистов под жуткий вой фанатов «Тимбервулвс», проходящих мимо зала для пресс-конференций

«Я думаю, в предыдущих играх мы попадали в ритм лучше, чем сегодня, и это повлияло на нашу игру, включая броски. Частично это их заслуга – они отлично сыграли как в атаке, так и в защите, особенно в начале. Но кое-что зависит и от нас. Нам нужно исправить то, что в наших силах, и сыграть в 4-м матче намного лучше, если мы хотим дать себе больше шансов, чем сегодня», – сказал Дэйгнолт .