Джейлен Уильямс: «В колледже я проигрывал и 60 очков. Всегда может быть хуже»

Форвард «Тандер» старается не падать духом.

«Оклахома» уступила «Миннесоте» в третьем матче серии с разницей «-42».

«В колледже я проигрывал и 60 очков. Всегда может быть хуже», – сказал Уильямс .

Форвард провел на паркете 25 минут и отметился 13 очками (3 из 9 с игры), 4 подборами и 2 передачами при 4 потерях.