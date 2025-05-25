Джейлен Уильямс: «В колледже я проигрывал и 60 очков. Всегда может быть хуже»
Форвард «Тандер» старается не падать духом.
«Оклахома» уступила «Миннесоте» в третьем матче серии с разницей «-42».
«В колледже я проигрывал и 60 очков. Всегда может быть хуже», – сказал Уильямс.
Форвард провел на паркете 25 минут и отметился 13 очками (3 из 9 с игры), 4 подборами и 2 передачами при 4 потерях.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Джейлена Уильямса
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