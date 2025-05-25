Джулиус Рэндл показал жест «слишком маленький» после броска через Шэя Гилджес-Александера
Форвард «Вулвс» сегодня был в ударе.
В победном третьем матче серии (143:101) Рэндл записал на свой счет 24 очка (9 из 15 с игры), 4 подбора и 3 передачи.
Во второй половине встречи форвард реализовал средний бросок с сопротивлением защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера и, возвращаясь на свою половину площадки, использовал жест «слишком маленький».
Кто станет чемпионом НБА?7304 голоса
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости