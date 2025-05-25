Новичок «Миннесоты» Терренс Шэннон набрал 15 очков за 13 минут в 3-м матче против «Оклахомы»
Защитник «Вулвс» оказал влияние на игру, выйдя со скамейки запасных.
24-летний игрок реализовал 5 из 8 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Шэннон также собрал 2 подбора и отдал 1 передачу.
За все предыдущие игры плей-офф баскетболист провел на паркете 20 минут, набрав в сумме 6 очков.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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