Новичок «Миннесоты» Терренс Шэннон набрал 15 очков за 13 минут в 3-м матче против «Оклахомы»

Защитник «Вулвс» оказал влияние на игру, выйдя со скамейки запасных.

24-летний игрок реализовал 5 из 8 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Шэннон также собрал 2 подбора и отдал 1 передачу.

За все предыдущие игры плей-офф баскетболист провел на паркете 20 минут, набрав в сумме 6 очков.