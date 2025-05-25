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Крис Финч: «Очень горжусь тем, как Рэндл отреагировал на ту ситуацию во втором матче и показал себя сегодня»

Главный тренер «Миннесоты» похвалил форварда.

«Джулиус был великолепен. Мы с ним поговорили утром, и я сказал: «Эй, у тебя была всего одна неудачная игра в плей-офф, и она случилась в тот вечер». В той встрече дело было не в нем или его игре конкретно. Мы уступали, и нам нужно было изменить ход матча, он это понял. Думаю, это показывает, насколько наша команда стала более зрелой.

Во втором матче я просто почувствовал, что команда немного набрала ход, и решил дать ей возможность продолжить. Я очень горжусь тем, как он отреагировал на ту ситуацию и показал себя сегодня. Он вернулся к тому, что от него требовалось, отлично справлялся с организацией атак», – сказал Финч.

Во второй игре серии с «Оклахомой» Рэндл набрал 6 очков и провел всю 4-ю четверть на скамейке запасных.

В третьем матче, который «Тимбервулвс» выиграли со счетом 143:101, Рэндл записал на свой счет 24 очка, 4 подбора и 3 передачи за 30 минут на площадке. Он реализовал 9 из 15 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Криса Финча
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