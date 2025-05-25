Шэй Гилджес-Александер: «Крис Пол научил меня правильно питаться»
Лидер «Оклахомы» рассказал о влиянии ветерана.
«Когда я был молод, то ужасно питался. Крис Пол научил меня заботиться о теле и есть правильную еду», – рассказал Гилджес-Александер.
В материале Andscape канадский разыгрывающий рассказал, что питался фастфудом в Cheesecake Factory и завершал день пиццей.
Гилджес-Александер стал MVP сезона-24/25.
Крис Пол провел в Оклахома-Сити сезон-2019/20.
Кто станет чемпионом НБА?7306 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Andscape
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости