Шэй Гилджес-Александер: «Крис Пол научил меня правильно питаться»

Лидер «Оклахомы» рассказал о влиянии ветерана.

«Когда я был молод, то ужасно питался. Крис Пол научил меня заботиться о теле и есть правильную еду», – рассказал Гилджес-Александер.

В материале Andscape канадский разыгрывающий рассказал, что питался фастфудом в Cheesecake Factory и завершал день пиццей.

Гилджес-Александер стал MVP сезона-24/25.

Крис Пол провел в Оклахома-Сити сезон-2019/20.