Трибуны требовали выпустить на площадку Джо Инглса

«Миннесота» разгромила «Оклахому» в 3-м матче серии – 143:101.

Обе команды использовали почти всех своих резервистов во второй половине игры. В составе «волков» единственным, кто не появился на паркете, был ветеран Джо Инглс. В заключительные минуты трибуны скандировали: «Джо, Джо, Джо!»

Инглсу 37 лет. В этом плей-офф он ни разу не выходил на площадку.