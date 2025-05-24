«Было бы здорово увидеть отличный баскетбол». Тони Кукоч хотел бы, чтобы Яннис Адетокумбо перешел в «Чикаго»
Тони Кукоч заявил, что был бы рад увидеть Янниса Адетокумбо в «Чикаго».
«Я надеюсь, что они все перейдут в «Буллс». Я бы очень, очень хотел, чтобы все они перешли в «Буллс».
Я часть «Буллс». Мне, наверное, не стоит этого говорить, потому что я работаю в «Буллс», но было бы здорово увидеть отличный баскетбол», – сказал трехкратный чемпион НБА.
Кто станет чемпионом НБА?7305 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Arab News
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