«Было бы здорово увидеть отличный баскетбол». Тони Кукоч хотел бы, чтобы Яннис Адетокумбо перешел в «Чикаго»

Тони Кукоч заявил, что был бы рад увидеть Янниса Адетокумбо в «Чикаго».

«Я надеюсь, что они все перейдут в «Буллс». Я бы очень, очень хотел, чтобы все они перешли в «Буллс».

Я часть «Буллс». Мне, наверное, не стоит этого говорить, потому что я работаю в «Буллс», но было бы здорово увидеть отличный баскетбол», – сказал трехкратный чемпион НБА .