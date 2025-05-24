Чендлер Парсонс: «Гилджес-Александер станет величайшим игроком «Тандер» всех времен, если выиграет чемпионат»
Чендлер Парсонс считает Гилджес-Александера лучшим игроком в истории «Оклахомы».
«Если Шэй Гилджес-Александер выиграет чемпионат, трудно будет поспорить с тем, что этот парень – величайший игрок «Тандер» всех времен.
Как бы хороши ни были Расселл Уэстбрук с наградой MVP и трипл-даблами, Кевин Дюрант и Джеймс Харден, этот парень поднимется на другой уровень, когда выигрывает чемпионат. Особенно в этом городе и на этом рынке. Он будет значить очень многое для них», – сказал бывший игрок НБА.
Кто станет чемпионом НБА?7304 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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