Чендлер Парсонс: «Гилджес-Александер станет величайшим игроком «Тандер» всех времен, если выиграет чемпионат»

Чендлер Парсонс считает Гилджес-Александера лучшим игроком в истории «Оклахомы».

«Если Шэй Гилджес-Александер выиграет чемпионат, трудно будет поспорить с тем, что этот парень – величайший игрок «Тандер» всех времен.

Как бы хороши ни были Расселл Уэстбрук с наградой MVP и трипл-даблами, Кевин Дюрант и Джеймс Харден , этот парень поднимется на другой уровень, когда выигрывает чемпионат. Особенно в этом городе и на этом рынке. Он будет значить очень многое для них», – сказал бывший игрок НБА .