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Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не мог поверить, когда я говорил ему, что он станет звездой»

Бывший игрок НБА вспомнил, как мотивировал Шэя Гилджес-Александера.

Первый сезон новый MVP НБА провел в «Клипперс», где тогда выступал Патрик Беверли.

«Он такой серьезный, настоящий, прям как Дрейк.

А я ему говорю: «Бро, у тебя есть все шансы стать по-настоящему крутым в этой лиге». Он такой: «Ты имеешь в виду – стать хорошим игроком?»

Я ему: «Братан, да у тебя потенциал суперзвезды!»

Он мне: «Чего? Какой суперзвезды?»

Тут я уже завелся: «Да ## твою мать, ты можешь стать Майклом Джорданом или Кобе Брайантом! Вот о чем я!»

Он не мог в это поверить. Был в легком шоке от моих слов. А я ему: «Не, бро. Ты офигенный. Можешь выйти на уровень лучших».

И постепенно, шаг за шагом...

Он был феноменальным новичком. Ни разу не опоздал. Нам даже не приходилось заваливать попкорном его машину или делать что-то подобное. Каждый день приносил пончики. Элитный новичок.

Он таким был с первого года. Никогда не был таким новичком, который тусит, курит или бухает. Совсем не про это.

И знаешь, будучи тогда лидером команды, я всем говорил: «Слушайте, любой новичок, который не курит и не пьет в этой команде, не заводите себе эту привычку в этом году. Здесь полно свободы. Если не курил и не пил до того, как попал сюда, не будешь этого делать и когда уйдешь», – вспомнил Беверли. 

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Патрика Беверли
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