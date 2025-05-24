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Шарунас Ясикявичюс: «Команда – в стрессе, тренер – в стрессе, все вокруг – в стрессе»

Главный тренер «Фенербахче» поделился эмоциями после победы в «Финале четырех».

В полуфинале Евролиги «Фенербахче» взял верх над «Панатинаикосом» – 82:76.

«Конечно, все напряжены, и это логично. Меня постоянно спрашивают, как команда, а я отвечаю: команда – в стрессе, тренер – в стрессе, все вокруг – в стрессе. Думаю, в «Панатинаикосе» то же самое. Если в такой ситуации ты не нервничаешь, значит, ты уже мертв.

Что я особенно хочу отметить и постоянно говорю игрокам: в первой половине мы забрали каждый спорный мяч, были быстрее. Только в первой половине это дало нам 4-5 дополнительных атак. А они на вес золота.

Хуже всего, что они вернулись в игру благодаря нашим грубым, детским ошибкам.

Мы промазали 10 бросков подряд? Вау. А затем Эррик Макколлум вышел и точно не струсил. Он сам признал, что в первой половине не форсировал броски, но когда пришел его момент, мы стали играть через него. В такие минуты всегда нужно находить игрока, ловящего кураж, и он вместе с Девоном Холлом потащил команду в решающий момент.

С первых дней было видно, что он способен на такое. Я просто сказал ему: в защите постарайся, чтобы тебя не уничтожали, если нужно – фоли, все знают, что тебе 37. В атаке же он может решать исход матча.

Во второй половине  мы упростили защиту, чаще использовали смены. Знали, что в третьей и четвертой четвертях вся игра пойдет через Слукаса и Нанна. Я слегка изменил тактику по сравнению с двумя предыдущими играми, потому что Слукас не так хорош против разменов. Это сработало. Атмосфера, нервы – в таких условиях играть непросто.

Всегда говорю: важно не то, спокоен я или эмоционален, а верность принципам. Игроки знают: если сделают хорошо, услышат «браво», если нет – разберем ошибки. Я старался оставаться собой, со всеми плюсами и минусами», – отметил Ясикявичюс.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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