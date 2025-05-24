Эргин Атаман: «Мы не справились с ними один на один»

Главный тренер «Панатинаикоса» объяснил поражение в полуфинале.

«Пао» уступил «Фенербахче» в «Финале четырех» – 76:82.

«Я выпустил Матиаса Лессора, хотя он не играл последние пять месяцев. Он нам помог. С каждым днем он будет возвращаться в лучшую форму, особенно к финалу греческой лиги. Только в последней четверти, когда мы выпустили Матиаса, нам удалось набрать очки в «краске», но этого было недостаточно из-за наших ошибок в защите.

Они заслужили победу, сыграли намного лучше, особенно в защите. Мы не нашли решения против них один на один. Совершили слишком много потерь.

В игре один на один, особенно Эрик Макколлум и Холл, сегодня отлично проявили себя в атаке. Они обыграли наших игроков периметра. Они действовали агрессивнее. Были сильнее, особенно в ситуациях с разменами в защите. Они не дали нам набрать столько очков, сколько мы набираем обычно.

Макколлум реализовал решающий бросок. Он забивал сегодня очень сложные броски. Но такова игра. Иногда ты их забиваешь и побеждаешь. Иногда это удается сопернику», – признал Атаман.