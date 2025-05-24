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Найджел Хэйс-Дэвис: «Заставили Кендрика Нанна работать на обеих сторонах площадки»

Лидер «Фенербахче» объяснил, как удалось нейтрализовать лидера «Пао».

В полуфинале «Фенербахче» победил «Панатинаикос» – 82:76. Кендрик Нанн получил 6 фолов и не доиграл встречу.

«Не думаю, что мы деморализовали Кендрика Нанна. Мы просто отлично сыграли в командной защите. Девон Холл совершил настоящий подвиг, жертвуя телом и подставляясь. А в атаке мы целенаправленно били по нему.

Мы грамотно заставили его работать на обеих сторонах площадки. Все знают, что он ключевой человек в их атаке, но мы заставили его трудиться и в защите. Он все равно набрал 20, но почти не играл в четвертой четверти. Он великолепен, но наша командная игра была лучше.

Мы сыграли отлично. Ребята проявили себя на всех позициях. О чем мы весь год и говорили. У нас потрясающая команда, и сегодня мы это доказали. Тактически исполнили все на отлично. Около 30 минут мы показывали отличную защиту – к счастью, этого хватило для победы. Надеюсь, в воскресенье сможем держать такой уровень ближе к 40 минутам.

Основное внимание, конечно, было на защитников... Что касается «больших», нам нужно было просто соответствовать их энергии и не давать подбирать в атаке. Они не играют через центрового, это всем известно.

Теперь нужно сохранять хладнокровие.  Я чувствовал, что сегодня не выдал своей обычной игры в атаке. В четвертой четверти даже ловил себя на мысли: «Не бери мяч, сейчас не твой день».

Но я также видел наши глупые ошибки и потери.

В воскресенье моя задача – сразу включиться в игру. И когда будет тяжело, несмотря ни на что, сделать все возможное, чтобы вести команду», – объяснил Хэйс-Дэвис.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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