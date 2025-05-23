Кендрик Нанн: «Мне дали технический за подбрасывание капы. С этими парнями всегда все не так. Почему меня единственного удаляют?»

Кендрик Нанн недоволен судейством в полуфинале Евролиги.

MVP регулярного сезона перебрал фолов за 6 минут до конца матча, после чего получил еще и техническое замечание.

«Постоянные дерьмовые свистки. После чего арбитр еще и дал мне технический за подбрасывание капы. С этими парнями всегда все не так. Что поделаешь.

Меня единственного удалили в этом матче. Случилась уже пара таких игр. Почему так происходит?» – задался вопросом разыгрывающий.

«Панатинаикос » уступил «Фенербахче » в полуфинале – 76:82.