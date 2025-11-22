Брайан Уиндхорст: «Юта» в восторге от Эйса Бэйли»

Инсайдер рассказал о том, как в «Юте» оценивают выбор Эйса Бэйли на драфте.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, в «Джаз» довольны выбором под 5-м номером Эйса Бэйли, который изначально надеялся попасть в другую команду.

«На этой неделе я провел немного времени с ребятами из «Юты» в Лос-Анджелесе. Они в восторге от Эйса Бэйли. Искренне. Им нравится его набор умений. Они восхищались его баскетбольным интеллектом. Они говорили, что он только начал работать над своим телом. Они пока не особо этим занимались. В клубе убеждены, что им невероятно повезло заполучить его под пятым номером.

В прошлом году они слили сезон, а потом последовал провал в лотерее. Но сейчас они радуются, что Бэйли упал до пятого номера. Они считают себя счастливчиками», – отметил журналист.

Бэйли набирает в среднем 8,7 очка, 3,4 подбора и 1,5 передачи в 14 матчах сезона.