Эррик Макколлум: «Брат написал быть агрессивным, пришлось послушаться»
Эррик Макколлум помог «Фенербахче» пройти в финал Евролиги.
С 37-летним американским защитником в Абу-Даби прилетел его брат, игрок «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум.
Эррик набрал 13 очков, 3 подбора и 2 передачи за 23,8 минуты, реализовав 3 из 6 трехочковых бросков.
«В большом перерыве брат и жена написали мне: «Будь агрессивным». Пришлось послушаться, я попал нужные броски. Тренер доверился мне, и я благодарен ему за это», – поделился защитник.
«Фенербахче» Шарунаса Ясикявичюса выбил действующего чемпиона «Панатинаикос» со счетом 82:76.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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