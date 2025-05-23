Эррик Макколлум: «Брат написал быть агрессивным, пришлось послушаться»

Эррик Макколлум помог «Фенербахче» пройти в финал Евролиги.

С 37-летним американским защитником в Абу-Даби прилетел его брат, игрок «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум .

Эррик набрал 13 очков, 3 подбора и 2 передачи за 23,8 минуты, реализовав 3 из 6 трехочковых бросков.

«В большом перерыве брат и жена написали мне: «Будь агрессивным». Пришлось послушаться, я попал нужные броски. Тренер доверился мне, и я благодарен ему за это», – поделился защитник.

«Фенербахче » Шарунаса Ясикявичюса выбил действующего чемпиона «Панатинаикос » со счетом 82:76.