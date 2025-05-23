Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» встретится с «Монако», «Фенербахче» сыграет с «Панатинаикосом»
Сегодня в Абу-Даби стартует «Финал четырех» Евролиги-24/25.
Турецкий «Фенербахче» встретится с греческим «Панатинаикосом», «Монако» сыграет с греческим «Олимпиакосом».
«Финал четырех»
Абу-Даби, ОАЭ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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