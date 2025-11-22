Энтони Эдвардс забил трехочковый через Диллона Брукса и накричал на него

Энтони Эдвардс эмоционально отреагировал на попадание через Диллона Брукса.

В третьей четверти матча против «Финикса » защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс забросил из-за дуги с сопротивлением форварда «Санс» Диллона Брукса .

После попадания Эдвардс стал указывать на соперника, громко выражая свои эмоции.

В тот момент «Вулвс» удался рывок 29:8, позволивший сократить отставание до «-1».