Энтони Эдвардс забил трехочковый через Диллона Брукса и накричал на него
Энтони Эдвардс эмоционально отреагировал на попадание через Диллона Брукса.
В третьей четверти матча против «Финикса» защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс забросил из-за дуги с сопротивлением форварда «Санс» Диллона Брукса.
После попадания Эдвардс стал указывать на соперника, громко выражая свои эмоции.
В тот момент «Вулвс» удался рывок 29:8, позволивший сократить отставание до «-1».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
