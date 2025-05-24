Новак Джокович записал поздравление для Николы Йокича

Легенда тенниса поздравила легенду баскетбола.

«Никола, поздравляю тебя с еще одним историческим сезоном. От нашей любимой родины, Сербии, до Денвера – мы невероятно гордимся тобой. Ты побил столько рекордов и снова вошел в историю, доказав всем, что ты можешь превзойти себя, несмотря на то, что уже достиг невероятных высот за последние три-четыре года. Я всегда поддерживаю тебя и буду следить за тем, как ты продолжаешь творить историю. Так что поздравляю и продолжай в том же духе!», – сказал Джокович на английском, а затем повторил сообщение на сербском.

Центровой «Денвера » Никола Йокич завершил регулярный сезон-2024/25 со средними показателями 29,6 очка, 12,7 подбора и 10,2 передачи за игру при 57,6% попаданий с игры и 41,7% с дальней дистанции. Он стал лишь третьим игроком в истории НБА, сумевшим собрать трипл-дабл в среднем за сезон. Ранее это удавалось Оскару Робертсону и Расселу Уэстбруку.

Кроме того, звезда «Наггетс» в пятый раз вошел в 1-ю символическую сборную НБА , что является рекордом клуба.