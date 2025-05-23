Кириленко о штрафных Гилджес-Александера: «MVP последних лет делают одинаковое количество бросков с линии»
– Насколько умение Шэя находить штрафные уникально?
– Такие игроки были всегда. Если ты посмотришь MVP последних нескольких лет, то они примерно одно какое-то количество штрафных бьют. Джеймс Харден – из таких игроков, которые постоянно выходили на линию. До этого Пол Пирс постоянно выходил на линию. Кобе наверняка бросал кучу штрафных. Это просто агрессивные игроки. Всегда будет повод для неких дебатов: «о, этим больше свистят, этим меньше». Но он заслужил игрой в предыдущих сезонах, чтобы ему свистели.
Или мы должны изменить в принципе подход НБА и помогать защитным игрокам, потому что сейчас очень много ориентировано на нападающего, и любые зацепы трактуются в пользу игрока нападения.
Здесь должно быть либо общее решение и акцент «наконец-то давайте мы дадим защитным игрокам себя проявить», либо тогда уже невозможно ничего поменять: ты зарабатываешь трудом авторитет, и потом этот авторитет позволяет получать фолы даже в ситуации, когда контакт был минимальным.
Среднее количество штрафных, которое пробивали MVP последних лет:
Шэй Гилджес-Александер – 8,8 (сезон-2024/25)
Никола Йокич – 5,5 (2023/24)
Джоэл Эмбиид – 11,7 (2022/23)
Яннис Адетокумбо – 10 (2019/20)
Джеймс Харден – 10,1 (2017/18)
Расселл Уэстбрук – 10,4 (2016/17)