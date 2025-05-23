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Кириленко о штрафных Гилджес-Александера: «MVP последних лет делают одинаковое количество бросков с линии»

Президент РФБ поделился мыслями о стиле игры лидера «Оклахомы».

– Насколько умение Шэя находить штрафные уникально?

– Такие игроки были всегда. Если ты посмотришь MVP последних нескольких лет, то они примерно одно какое-то количество штрафных бьют. Джеймс Харден – из таких игроков, которые постоянно выходили на линию. До этого Пол Пирс постоянно выходил на линию. Кобе наверняка бросал кучу штрафных. Это просто агрессивные игроки. Всегда будет повод для неких дебатов: «о, этим больше свистят, этим меньше». Но он заслужил игрой в предыдущих сезонах, чтобы ему свистели.

Или мы должны изменить в принципе подход НБА и помогать защитным игрокам, потому что сейчас очень много ориентировано на нападающего, и любые зацепы трактуются в пользу игрока нападения.

Здесь должно быть либо общее решение и акцент «наконец-то давайте мы дадим защитным игрокам себя проявить», либо тогда уже невозможно ничего поменять: ты зарабатываешь трудом авторитет, и потом этот авторитет позволяет получать фолы даже в ситуации, когда контакт был минимальным.

Среднее количество штрафных, которое пробивали MVP последних лет:

Кто станет чемпионом НБА?6104 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Взял мяч»
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжеймс Харден
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoАндрей Кириленко
logoНБА плей-офф
logoЯннис Адетокумбо
logoРасселл Уэстбрук
logoНикола Йокич
logoДжоэл Эмбиид
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