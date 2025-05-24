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Георгиос Барцокас: «Мы не выдержали давления»

Главный тренер «Олимпиакоса» объяснил причины поражения в полуфинале.

Греческий клуб уступил «Монако» – 68:78.

«Нужно поздравить «Монако» с победой. Они играли мощно все 40 минут и заслужили эту победу.

Для нас это очень болезненное поражение, особенно учитывая, как оно случилось. Нам явно нужно было играть совершенно в другом ключе. Команда, которая лидировала в лиге по передачам, сегодня сделала лишь 10 ассистов. Всего 18% с дуги. Мы не выдержали давления, не контролировали эмоции, не делились мячом и не играли как единое целое.

Мы набрали всего 68 очков, причем 30 из них набрал один игрок – это показатель серьезных проблем. Нам нужно было быть агрессивнее на обеих половинах площадки и терпеливее в атаке.

Мы начали матч с четырьмя промахами Везенкова с дуги и несколькими другими. Если не считать Фурнье, мы реализовали лишь 1 трехочковый из 19. Это единственное объяснение, которое я могу дать. Нам нужно сохранять хладнокровие и лучше готовиться к матчам такого уровня.

Я сказал игрокам, что статистика в такие моменты не имеет значения. Важно только придерживаться своей философии игры. Мы торопились, и вся команда играла в таком ритме. Создалось впечатление, что игроки хотели быстрее закончить встречу. Но так не работает, матчи «Финала четырех» выигрываются постепенно, владение за владением. Если ты не следуешь своим принципам и тому, как тренируешься, ты начинаешь играть в баскетбол соперника.

Я не волшебник. Давление было огромным.

Ожидания наших болельщиков заоблачные, и я бесконечно благодарен за их поддержку все эти годы. Но сегодня мы снова не смогли их порадовать.

Думаю, мы выкладывались по максимуму весь сезон и преодолели множество трудностей, но сегодня этого оказалось недостаточно. Нам нужно было действовать мудрее», – сказал Барцокас.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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