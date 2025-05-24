«Сейчас я чувствую пустоту». Саша Везенков деактивировал аккаунт в инстаграме после поражения от «Монако»

«Олимпиакос» уступил «Монако» в полуфинале Евролиги – 68:78.

Лидер греческого клуба Саша Везенков деактивировал свой аккаунт в инстаграме после провала в матче – он набрал 7 очков, 2 из 4 двухочковых, 0 из 6 трехочковых, 8 подборов, 1 передача, 2 перехвата.

«Я был не на том уровне, на котором должен был быть, но время не повернуть назад. Сейчас я ничего не могу изменить. Поверьте, мне бы очень хотелось.

Я знаю, мы разочаровали болельщиков, наших болельщиков, которые были здесь. Всех, кто верил в нас весь год. Мы плохо сыграли. Когда меня спрашивали раньше о везении, о судьбе, о чем угодно, я категорически не согласен: все зависело от нас, просто соперник был отлично подготовлен.

Такой уж спорт: сейчас я чувствую пустоту. Мы плохо сыграли. Я не могу сейчас говорить с вами о баскетболе. Мы все так сильно этого хотели. Они играли жестче нас. Но мы не отреагировали должным образом. Это было видно на протяжении всей игры. Они не жалели себя, будто хотели победы сильнее и заслуженно выиграли», – сказал Везенков.

«Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом» за третье место.