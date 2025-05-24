«Пока все мрачно». Эван Фурнье разрыдался после поражения в полуфинале

Лидер «Олимпиакоса» не скрывал эмоций после поражения от «Монако» – 68:78.

Он разрыдался в подтрибунном помещении и не скрывал слез на послематчевой пресс-конференции. Перед самой пресс-конференцией его утешал главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис.

В полуфинале Евролиги с «Монако» Фурнье набрал 31 очко, 10 из 18 с игры, 3 подбора и 2 передачи.

«Они сыграли лучше. Они были жестче. Они заслужили победу. Отдайте должное «Монако» – они хорошо подготовились.

Болельщики, которые приехали нас поддерживать, вложившие столько энергии и денег в поездки – это было невероятно. Одно из лучших впечатлений в моей жизни. А так подвести их и не дать им то, чего они заслуживают, это очень больно.

Надо, наверное сказать им: «Простите. Спасибо, что были с нами».

Честно, сейчас я даже не знаю, как с этим справиться. Может, завтра, но сейчас не понимаю. Мне нужно немного времени, чтобы переварить поражение, потому что сейчас все кажется очень мрачным. Возможно, через несколько дней, когда мы вернемся в Афины, мне станет легче», – сказал Фурнье.