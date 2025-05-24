Трэй Янг о символических сборных: «Победы решают все!»

Защитник «Атланты», видимо, недоволен отсутствием своего имени в списках.

Янг не попал в объявленные сегодня сборные НБА , хотя защитник является лидером лиги по количеству передач в среднем (11,6).

«Атланта » завершила сезон, второй год подряд не сумев пробиться в плей-офф.

«Победы решают все!» – написал Янг.

В прошедшей регулярке 26-летний баскетболист в среднем набирал 24,2 очка, 3,1 подбора, 11,6 передач и 1,2 перехвата за игру. Этот сезон стал для Янга третьим подряд, в котором ему удавалось в среднем набирать не менее 24 очков и 10 передач.