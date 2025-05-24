Трэй Янг о символических сборных: «Победы решают все!»
Защитник «Атланты», видимо, недоволен отсутствием своего имени в списках.
Янг не попал в объявленные сегодня сборные НБА, хотя защитник является лидером лиги по количеству передач в среднем (11,6).
«Атланта» завершила сезон, второй год подряд не сумев пробиться в плей-офф.
«Победы решают все!» – написал Янг.
В прошедшей регулярке 26-летний баскетболист в среднем набирал 24,2 очка, 3,1 подбора, 11,6 передач и 1,2 перехвата за игру. Этот сезон стал для Янга третьим подряд, в котором ему удавалось в среднем набирать не менее 24 очков и 10 передач.
Кто станет чемпионом НБА?6810 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Трэя Янга
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