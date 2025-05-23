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«Лейкерс» интересовались Оньекой Оконгву перед дедлайном

Об этом сообщает инсайдер Дэйв Макменамин.

«Я не знаю всех имен в том списке, но полагаю, что Оконгву был среди них, потому что «Лейкерс» действительно звонили в «Хоукс» перед дедлайном по поводу него, еще до сделки по Марку Уильямсу», – сказал Макменамин в эфире подкаста Straight Fire.

После перехода в «Лос-Анджелес» защитника Луки Дончича клуб попытался усилить позицию центрового, выменяв из «Шарлотт» Марка Уильямса, но сделка сорвалась из-за плохих результатов медосмотра.

Форвард «Атланты» Оньека Оконгву (24 года, 208 см) в прошедшем регулярном сезоне принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 8,9 подбора и 0,9 блок-шота за 27,9 минуты на паркете.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Straight Fire
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
logoШарлотт
logoОньека Оконгву
logoМарк Уильямс
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