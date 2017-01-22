Джейлен Брансон стал рекордсменом «Нью-Йорка» по количеству игр плей-офф с 30+ очками
Защитник обошел в списке Патрика Юинга.
Во втором матче серии с «Индианой» Брансон записал на свой счет 36 очков, доведя количество своих игр плей-офф с 30 и больше набранными очками до 19. Баскетболист выступает за «Никс» с 2023 года и за это время принял участие в 38 матчах плей-офф.
Предыдущим рекордсменом был Патрик Юинг (18 игр с 30+ очками, 135 всего). Следующие две строчки занимают Уиллис Рид (12, 78) и Кармело Энтони (10, 21).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Clutchpoints
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