Защитник обошел в списке Патрика Юинга.

Во втором матче серии с «Индианой» Брансон записал на свой счет 36 очков, доведя количество своих игр плей-офф с 30 и больше набранными очками до 19. Баскетболист выступает за «Никс» с 2023 года и за это время принял участие в 38 матчах плей-офф.

Предыдущим рекордсменом был Патрик Юинг (18 игр с 30+ очками, 135 всего). Следующие две строчки занимают Уиллис Рид (12, 78) и Кармело Энтони (10, 21).