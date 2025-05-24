Стивен Эй Смит: «Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Похоже, нам конец»

Давний болельщик «Никс» эмоционально отреагировал на поражение во 2-й игре.

«Я пытаюсь сохранять хладнокровие, понимаете? Всегда есть надежда… Но я, черт возьми, не понимаю, как Том Тибодо мог дать КАТу всего 28 минут! Он скажет, что это из-за защиты! Но когда Митчелл Робинсон был на площадке, отставание только росло. Джейлен Брансон ... этот бросок в конце матча? Не знаю, что это было. Не знаю, что еще сказать. То есть... я знаю, что сказать, но не хочу. Не хочу! Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Ни малейшего!... Похоже, нам конец. Похоже на то! Не знаю, может, и нет», – сказал Смит .

«Нью-Йорк » проиграл два домашних матча серии с «Индианой», 3-я игра состоится в Индианаполисе 26 мая.