Стивен Эй Смит: «Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Похоже, нам конец»
Давний болельщик «Никс» эмоционально отреагировал на поражение во 2-й игре.
«Я пытаюсь сохранять хладнокровие, понимаете? Всегда есть надежда… Но я, черт возьми, не понимаю, как Том Тибодо мог дать КАТу всего 28 минут! Он скажет, что это из-за защиты! Но когда Митчелл Робинсон был на площадке, отставание только росло. Джейлен Брансон... этот бросок в конце матча? Не знаю, что это было. Не знаю, что еще сказать. То есть... я знаю, что сказать, но не хочу. Не хочу! Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Ни малейшего!... Похоже, нам конец. Похоже на то! Не знаю, может, и нет», – сказал Смит.
«Нью-Йорк» проиграл два домашних матча серии с «Индианой», 3-я игра состоится в Индианаполисе 26 мая.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Стивена Эй Смита
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