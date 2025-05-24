Микэл Бриджес: «Возможно, в начале мы слишком мягкие»

Форвард «Никс» попытался объяснить, почему стартовый состав проваливает плей-офф.

У старта «Нью-Йорка» «-50» по ходу этого розыгрыша.

«Не знаю даже, возможно, проблема в защите… Иногда нужно пересмотреть матч, чтобы понять. Наверное, нужно разговаривать друг с другом сразу же со старта, играть жестко. Возможно, мы в начале играем мягко», – сказал Бриджес.