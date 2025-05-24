Том Тибодо о малом количество минут Таунса в 4-й четверти: «Мы просто искали способ победить»
Главный тренер «Никс» объяснил свои решения по ходу заключительной четверти.
«Мы отставали, но затем состав, который был на паркете, дал нам шанс вернуться, и мы просто решили довериться ему. Мы просто искали способ победить», – сказал Тибодо.
Таунс, который стал худшим в команде по показателю +/- («–20») во второй игре, начал четвертую четверть, но был заменен уже через три минуты при счете 94:85 в пользу «Индианы». «Никс» сразу же ответили рывком 9:3 и удерживали отрыв «Пэйсерс» в пределах пяти очков, пока Майлз Тернер и Тайриз Халибертон не реализовали два трехочковых подряд, позволив «Индиане» уйти в отрыв.
Таунс вернулся на площадку за 2.25 до конца при отставании «Никс» в девять очков. Центровой не набрал ни одного очка с игры в четвертой четверти.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Score
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