Чарльз Баркли: «Пожалуйста, не выбивайте «Нью-Йорк». Я хочу еще насладиться их уличной едой»

Легендарный игрок НБА отметил легендарный фастфуд Нью-Йорка в прямом эфире.

«Только не выносите этих парней вчистую! Мне нужен еще один вечер в Нью-Йорке, чтобы насладиться этим уличным фастфудом!» – заявил Баркли.

«Индиана» взяла оба гостевых матча в серии с «Нью-Йорком» – 2-0.