Чарльз Баркли: «Пожалуйста, не выбивайте «Нью-Йорк». Я хочу еще насладиться их уличной едой»
Легендарный игрок НБА отметил легендарный фастфуд Нью-Йорка в прямом эфире.
«Только не выносите этих парней вчистую! Мне нужен еще один вечер в Нью-Йорке, чтобы насладиться этим уличным фастфудом!» – заявил Баркли.
«Индиана» взяла оба гостевых матча в серии с «Нью-Йорком» – 2-0.
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA on TNT
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