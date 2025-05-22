Матиас Лессор о своем участии в «Финале четырех»: «Посмотрим завтра»

Матиас Лессор по-прежнему не уверен в своем участии в «Финале четырех» Евролиги.

«Спросите у тренера. Я могу говорить все, что хочу. Правда станет известна завтра на площадке. Это единственное, что имеет значение.

Я буду там. Как я уже сказал, посмотрим завтра. Не могу ничего сказать», – ответил тяжелый форвард «Панатинаикоса».

В пятницу «Панатинаикос» сыграет против «Фенербахче» в полуфинале Евролиги.