Матиас Лессор о своем участии в «Финале четырех»: «Посмотрим завтра»
Матиас Лессор по-прежнему не уверен в своем участии в «Финале четырех» Евролиги.
«Спросите у тренера. Я могу говорить все, что хочу. Правда станет известна завтра на площадке. Это единственное, что имеет значение.
Я буду там. Как я уже сказал, посмотрим завтра. Не могу ничего сказать», – ответил тяжелый форвард «Панатинаикоса».
В пятницу «Панатинаикос» сыграет против «Фенербахче» в полуфинале Евролиги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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