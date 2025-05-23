Аарон Несмит набрал наибольшее количество очков за 5 минут второй половины матча плей-офф за всю историю наблюдений

Аарон Несмит показал исторический результат в первом матче серии с «Никс».

В течение 5 минут форвард «Индианы» набрал 20 очков, позволив своей команде отыграть 14-очковое отставание за 2,5 минуты до конца.

За всю историю наблюдений это лучший показатель за 5 минут второй половины матча плей-офф.

Ранее шесть игроков набирали 19 очков за 5 минут: дважды это делал Аллен Айверсон, по одному разу – Кобе Брайант, Стеф Карри, Джа Морэнт и Кайри Ирвинг.