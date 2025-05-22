«Индиана» – первая команда за 27 сезонов, отыгравшаяся с -14 за 2:45 до конца матча в плей-офф НБА. На победу «Никс» в лайве давали 99,7%
«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» (138:135 ОТ) на выезде в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА.
При счете 119:105 в пользу «Никс» за 2:45 до конца четвертой четверти ESPN давал 99,7% на победу клуба из Нью-Йорка и 0,3% - на успех «Индианы».
Это первый случай в истории плей-офф НБА, когда команда, уступающая с разницей в 14+ очков за 165 секунд до финальной сирены, в итоге победила. Во всех предыдущих 994 случаях ведущие в счете команды довели матч до победы.
Российские букмекеры давали коэффициент 16.00 на победу «Индианы» при счете 101:115.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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