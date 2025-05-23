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«Индиана» трижды в этом плей-офф отыгрывала отставание в 7+ очков за 50 секунд до конца. За последние 28 лет таких камбэков в плей-офф было четыре

«Индиане» в этом плей-офф удалось совершить три невероятных камбэка.

С 1997 года только четыре из 1702 команд выиграли матч, отставая 7+ очков за 50 секунд до конца четвертой четверти или овертайма в плей-офф. Три из этих четырех камбэков совершили «Пэйсерс» в нынешнем розыгрыше плей-офф.

В 5-м матче серии первого раунда против «Индиана» обыграла «Милуоки», уступая со счетом 111:118 за 35 секунд до конца овертайма. Во 2-м матче серии второго раунда «Пэйсерс» выиграли у «Кливленда», несмотря на счет 112:119 за 47 секунд до конца.

В среду в стартовом матче финала Восточной конференции «Индиана» победила «Нью-Йорк» в овертайме, отыгравшись после счета 112:121 за 52,5 секунды до конца основного времени.

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ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Индианы» в соцсети X
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