Шэй Гилджес-Александер о молодом самом себе: «Рад, что он не сдался. Рад, что он слушал правильных людей»

Лидер «Оклахомы» поблагодарил Шэя-подростка.

«Я очень горжусь им. Рад, что он не сдался. Рад, что он слушал правильных людей. И я благодарен тем, кто давал мне советы все эти годы. Они знают, о ком я, и я очень ценю этих людей», – сказал Гилджес-Александер

В своем 7-м сезоне в лиге 26-летний лидер «Тандер» привел команду к ее первому с 2016 года финалу Запада, набирая в среднем 29,8 очка, 5,6 подбора и 6,7 передачи в 13 играх плей-офф.