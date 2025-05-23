Шэй Гилджес-Александер расписался на лбу фаната

Новоиспеченный MVP пользуется любовью болельщиков.

Перед 2-м матчем серии против «Миннесоты» молодой фанат «Оклахомы» попросил кумира расписаться на своем лбу, лидер «Тандер» не стал отказывать.

Помимо автографа Гилджес-Александера парень успел собрать росписи центрового Айзейи Хартенштайна и форвада Кенрича Уильямса .