Шэй Гилджес-Александер расписался на лбу фаната
Новоиспеченный MVP пользуется любовью болельщиков.
Перед 2-м матчем серии против «Миннесоты» молодой фанат «Оклахомы» попросил кумира расписаться на своем лбу, лидер «Тандер» не стал отказывать.
Помимо автографа Гилджес-Александера парень успел собрать росписи центрового Айзейи Хартенштайна и форвада Кенрича Уильямса.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети NBA
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