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Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»

Эксперт ESPN рассказал о противостоянии Макдэниэлса и Гилджес-Александера.

«То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума. Шэй очень хорош в выпрашивании фолов – как только он чувствует, что на него положили руку, он сразу старается захватить ее. Джейден Макдэниэлс – отличный защитник, и его это бесит: Шэю нельзя давать ни малейшей возможности, ты положишь на него палец, он откусит тебе руку.

Джейлен Брансон – тоже эксперт в данной области, мастер темных искусств. Кстати, ему даже прическа помогает. Он постоянно трясет косичками, показывая, что на нем фолят.

У Шэя все это тоже есть.

Вот что важно. По большей части это все равно нарушения правил. Да, можно выбрать моменты, где он буквально ныряет. Но, если вы кладете руку ему на спину, то он это чувствует, если вы ставите ногу перед его ногой, то он знает, как это использовать.

Джейден Макдэниэлс – отличный защитник. Но Шэй весь сезон ставил его на колени. Он уничтожил его по ходу регулярного сезона. Он уничтожает его по ходу этой серии. Именно поэтому Энтони Эдвардс бросил в него мячом в первом матче, именно поэтому Джейден Макдэниэлс пихнул его во втором матче.

Это просто очень умная игра. Да, где-то он получает свистки, но вообще это мастерство», – сказал Уиндхорст.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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