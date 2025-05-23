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Джейден Макдэниэлс о своем неспортивном: «Просто захотелось по-настоящему сфолить на Шэе»

Форвард «Вулвс» объяснил свой поступок.

В середине четвертой четверти второго матча серии форвард «Тимбервулвс» Джейден Макдэниэлс толкнул защитника «Оклахомы» Шэя Гилдес-Александера в защитном владении, получив за это неспортивный фол.

«Просто захотелось по-настоящему сфолить на нем. Я даже не злился. Просто мог позволить себе заработать персональное замечание», – заявил Макдэниелс.

«Миннесота» уступила во втором матче серии – 103:118, а Джейден Макдэниэлс отметился 22 очками, 2 подборами, 3 блок-шотами и 5 фолами.

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ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джейдена Макдэниэлса
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