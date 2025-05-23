Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке
Форвард «Вулвс» отметился всего 6 очками, а его команда уступила – 103:118.
Рэндл провел на паркете 32 минуты, реализовав 2 из 11 бросков с игры (0 из 3 трехочковых) и 2 из 2 штрафных. Также форвард записал на свой счет 5 подборов, 5 передач при 4 потерях и 1 перехват. Игрок закончил встречу с показателем +/- «-15».
В 4-й 12-минутке тренеры «Вулвс» оставили баскетболиста на скамейке, предпочтя ему центрового Наза Рида.
Предыдущим антирекордом Рэндла были 7 очков, которые он набрал, выступая за «Нью-Йорк» в 4-м матче серии первого раунда против «Кливленда» в сезоне-2022/23.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Clutchpoints
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