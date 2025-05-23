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Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке

Форвард «Вулвс» отметился всего 6 очками, а его команда уступила – 103:118.

Рэндл провел на паркете 32 минуты, реализовав 2 из 11 бросков с игры (0 из 3 трехочковых) и 2 из 2 штрафных. Также форвард записал на свой счет 5 подборов, 5 передач при 4 потерях и 1 перехват. Игрок закончил встречу с показателем +/- «-15».

В 4-й 12-минутке тренеры «Вулвс» оставили баскетболиста на скамейке, предпочтя ему центрового Наза Рида.

Предыдущим антирекордом Рэндла были 7 очков, которые он набрал, выступая за «Нью-Йорк» в 4-м матче серии первого раунда против «Кливленда» в сезоне-2022/23.

Кто станет чемпионом НБА?6104 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Clutchpoints
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