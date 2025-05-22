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Тимофей Герасимов: «Против «Зенита» было тяжелее играть в этом сезоне»

Тимофей Герасимов отметил, что в этом сезоне против «Зенита» было тяжелее играть.

«Мы шутили в раздевалке, что сезон был легендарный. Очень здорово быть в российской команде, где дают возможность проявить себя. Тяжело было расставаться. Я не первый год там был, каждый раз с трепетом возвращался, но сейчас пришлось снова попрощаться.

И по статистике видно, и по рисунку игры, что сезон действительно для меня был прорывным. Но я надеюсь, что смогу еще прогрессировать. Такая задача сейчас стоит.

Против «Зенита» в этом сезоне было тяжелее играть. Паскуаль такой тренер, который варьирует защиту. Невозможно подготовиться к такой команде, крайне тяжело.

В каком клубе тебе больше нравится состав исполнителей на твоей позиции: «Зенит» или «Локомотив-Кубань»?

Я бы вообще ЦСКА выбрал. Но из этих двоих команд – «Зенит». Выделю Фрэйзера, потому что я высокий, мне тяжелее против низких разыгрывающих играть. По физической составляющей», – рассказал бывший разыгрывающий «Енисея» в эфире студии Единой лиги ВТБ.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница Единой лиги ВТБ
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